Внушителният Везенков завоюва приза за MVP на кръга в Евролигата (ВИДЕО)

Александър Везенков попадна под светлините на прожекторите при петата поредна и общо 20-та победа на Олимпиакос в Евролигата. В Двореца на мира и дружбата селекцията на Йоргос Барцокас направи на пух и прах Байерн Мюнхен с категоричното 112:69 в мач от 20-ия кръг, а българинът заслужено обра овациите. Чудовищното представяне на крилото се оказа напълно достатъчно да завоюва приза за MVP на кръга в турнира на богатите.

ON FIRE



Sasha Vezenkov with a 45-point masterpiece to secure the win for @Olympiacos_BC and MVP honors in Round 20



MVP of the Round I @PaniniAmerica pic.twitter.com/rEfShskcQa