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Волейболните национали до 18 години заминаха за Европейското първенство в Грузия

от Борил Гочев
14:21, 07.07.2022
Чете се за: 02:12 мин.
Спорт
Волейболните национали до 18 години заминаха за Европейското първенство в Грузия
Снимка: БФ Волейбол
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Българският национален отбор по волейбол за мъже до 18 години отпътува за грузинската столица Тбилиси, където ще участва на Европейското първенство по волейбол за тази възраст.

Младите "лъвове", водени от селекционера Виктор Карагьозов, са в група с отборите на Италия, Полша, Германия, Словения и Гърция.

Самият Карагьозов пък постави за цел пред отбора още вчера място в топ 6 и класиране за Световното първенство, което ще се проведе през 2023 година.

България ще започне участието си в Тбилиси на 9 юли с мач срещу отбора на Словения. Ден по-късно е двубоя срещу Полша, а на 11 юли младите "лъвове" се изправят срещу Гърция. В последните си два мача момчетата на Виктор Карагьозов излизат срещу Италия (13 юли) и Германия (14 юли).

Ето я и групата на България U18 за Европейското първенство в Грузия:

Разпределители:

Симеон Николов - Левски София

Рангел Витеков - Хебър (Пазарджик)

Посрещачи:

Александър Къндев - Левски София

Виктор Томов - ВАСК

Кристиян Андреев - ЦСКА

Владимир Хаджиев - Левски София

Централни блокировачи:

Томислав Русев - Люлин

Стилян Делибосов - Пирин (Разлог)

Костадин Козелов - Левски София

Александър Николов - Марек (Дупница)

Диагонали:

Георги Бъчваров - Марек (Дупница)

Кристиан Титрийски - Левски София

Либера:

Любомир Атанасов - ВАСК

Константин Чипев - Левски София

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#Български национален отбор по волейбол за юноши до 18 години #Виктор Карагьозов
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