Всеки трети е гласувал във Варна, как премина предаването на изборните книжа?

Варна: Изборният ден премина спокойно, обработката на протоколите приключи около 1.00 часа след полунощ

Около 1:00 часа след полунощ приключи обработката на изборните книжа от всичките 655 секции във Варна. Изборната нощ в морската столица премина значително по-бързо в сравнение с предходния вот.

При 100% обработени протоколи кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели изборите във Варна с близо 61% от гласовете, или 76 235 гласа. Опонентите им Андрей Гюров и Георги Кандев получават 36%, или 46 265 гласа. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3,2% от избирателите.

Избирателната активност във Варна и областта е 31%. До урните са отишли над 125 хиляди души. Най-висока е активността в град Варна – 33,6%, а най-ниска е в община Долни чифлик – 17,16%.

Как е преминала изборната нощ и имало ли е затруднения при гласуването и обработката на протоколите?

„В сравнение с първия път този път приключихме много по-бързо преброяването на бюлетините и подготвянето на протоколите.“

На въпрос дали е имало хора, които са се затруднили с машинното гласуване, един от членовете на комисия отговаря:

„Не. Мисля, че много лесно протече и занапред, когато бъде с машинно гласуване, ще бъде много по-добре.“ „Перфектно, много бързо, всичко организирано. За пет часа и двадесет минути бяхме готови.“ „Не. Бяха подготвени“, отговаря друг член на комисия на въпроса имало ли е избиратели, които са изпитали затруднения с машините.

На въпрос дали секционната комисия се е справила с работата, той допълва:

„Да. Обиграли сме всички с годините.“

Други членове на комисии също отчитат по-лек процес:

„Времето е почти същото като миналия път. Сега беше по-леко." „Не. Имахме възрастни хора, които без проблем се справяха. Беше по-леко. Нямаха толкова да прелистват, може би. Затова им беше по-леко.“ „Секционната комисия беше най-добрата в училището. Не защото съм в нея. Но всичко беше разпределено много добре. Имахме много добър председател. И беше организирано изключително добре.“

Изборният ден във Варна и областта е преминал спокойно. В три секции се е наложило гласуването да продължи с хартиени бюлетини заради повреда в машините. Това обаче не е довело до сериозни затруднения в изборния процес.

Равносметката от морската столица показва спокойно протекъл вот, бърза обработка на изборните книжа и значителна преднина за кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев.