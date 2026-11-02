БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна...
Чете се за: 04:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

България избра първата жена президент * * * Илияна Йотова спечели убедително пред Андрей Гюров
В развитие

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Всеки трети е гласувал във Варна, как премина предаването на изборните книжа?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петър Дойкински
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Варна: Изборният ден премина спокойно, обработката на протоколите приключи около 1.00 часа след полунощ

Около 1:00 часа след полунощ приключи обработката на изборните книжа от всичките 655 секции във Варна. Изборната нощ в морската столица премина значително по-бързо в сравнение с предходния вот.

При 100% обработени протоколи кандидат-президентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев печели изборите във Варна с близо 61% от гласовете, или 76 235 гласа. Опонентите им Андрей Гюров и Георги Кандев получават 36%, или 46 265 гласа. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3,2% от избирателите.

Избирателната активност във Варна и областта е 31%. До урните са отишли над 125 хиляди души. Най-висока е активността в град Варна – 33,6%, а най-ниска е в община Долни чифлик – 17,16%.

Как е преминала изборната нощ и имало ли е затруднения при гласуването и обработката на протоколите?

„В сравнение с първия път този път приключихме много по-бързо преброяването на бюлетините и подготвянето на протоколите.“

На въпрос дали е имало хора, които са се затруднили с машинното гласуване, един от членовете на комисия отговаря:

„Не. Мисля, че много лесно протече и занапред, когато бъде с машинно гласуване, ще бъде много по-добре.“

„Перфектно, много бързо, всичко организирано. За пет часа и двадесет минути бяхме готови.“

„Не. Бяха подготвени“, отговаря друг член на комисия на въпроса имало ли е избиратели, които са изпитали затруднения с машините.

На въпрос дали секционната комисия се е справила с работата, той допълва:

„Да. Обиграли сме всички с годините.“

Други членове на комисии също отчитат по-лек процес:

„Времето е почти същото като миналия път. Сега беше по-леко."

„Не. Имахме възрастни хора, които без проблем се справяха. Беше по-леко. Нямаха толкова да прелистват, може би. Затова им беше по-леко.“

„Секционната комисия беше най-добрата в училището. Не защото съм в нея. Но всичко беше разпределено много добре. Имахме много добър председател. И беше организирано изключително добре.“

Изборният ден във Варна и областта е преминал спокойно. В три секции се е наложило гласуването да продължи с хартиени бюлетини заради повреда в машините. Това обаче не е довело до сериозни затруднения в изборния процес.

Равносметката от морската столица показва спокойно протекъл вот, бърза обработка на изборните книжа и значителна преднина за кандидат-президентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев.

#България избира президент #президентски избори 2026 #Варна

Водещи новини

Първата жена президент на България: Пътят на Илияна Йотова към "Дондуков" 2
Първата жена президент на България: Пътят на Илияна Йотова към...
Чете се за: 04:42 мин.
Политика
Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР) Йотова: С 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя (ОБЗОР)
Чете се за: 05:22 мин.
У нас
ЦИК при обработени 99,95% от протоколите: Илияна Йотова получава 57,58%, Андрей Гюров е втори с 39,47% ЦИК при обработени 99,95% от протоколите: Илияна Йотова получава 57,58%, Андрей Гюров е втори с 39,47%
Чете се за: 00:42 мин.
Политика
Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей Гюров (ОБЗОР) Реакциите в изборната нощ: Не очаквахме такава разлика, каза Андрей Гюров (ОБЗОР)
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Хакерска атака: Приложение предупреди за радиационна заплаха в Киев
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Рекордно бързо премина предаването на изборни книжа в София
Чете се за: 01:35 мин.
Регионални
Вземете си чадър: Жълт и оранжев код за интензивни валежи
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
САЩ подкрепят възстановяването на износа на руски природен газ за...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ