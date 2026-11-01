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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Всички седем секции в Сърбия приключиха навреме изборите за български президент и вицепрезидент

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Всички седем секции в Сърбия приключиха навреме изборите за български президент и вицепрезидент
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Всички седем секции в Сърбия приключиха навреме изборния ден за президент и вицепрезидент на България.

Вотът премина без инциденти, но на моменти с голям интензитет. По-рано през деня в секциите в Цариброд, една от които беше с машинен вот, се образува опашка от желаещи да упражнят правото си на глас.

Най-слаба бе активността в с. Звонци, община Бабушница.

Голяма част от секциите се намират в населени места в Източна Сърбия, където живеят представители на българското национално малцинство.

Във вота за президент и вицепрезидент, както и на парламентите избори през април, участваха български граждани, които живеят в в София, Благоевград и други близки до границата със Сърбия градове, но нямат постоянна регистрация там.

В секцията, открита в българското посолство в Белград, дадоха гласа си и два автобуса с български граждани, които се прибират от екскурзии във вътрешността на Европа.

#България избира президент #президентски избори 2026 г. #Сърбия

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