Втора поредна загуба за Александър Георгиев и Колорадо Аваланч в НХЛ

Миналогодишният шампион в Националната хокейна лига (НХЛ) Колорадо Аваланч допусна второ поредно шампионатно поражение. Възпитаниците на Джаред Беднар отстъпиха на Ню Йорк Айлъндърс с 4:5 в зала "ЮСБ Арена" в Ню Йорк.

Вратарят на шампионите Александър Георгиев спаси 36 удара от общо 40 в 135-ия му мач в първенството. Състезаващият се за Русия играч е роден в Русе и има български корени.

Александър Георгиев и съотборниците му поведоха с 3:0 във втория период, но допуснаха обрат. Това е втора поредна загуба за тима след поражението от Ню Джърси Девилс с 0:1.

