Яник Синер даде само три гейма на Медведев и ще играе отново за титлата в Маями

Яник Синер стана първият финалист на турнира от сериите АТР Мастърс 1000 в Маями, след като в полуфиналите надигра категорично в два сета Даниил Медведев.

Италианецът не остави никакви шансове на своя съперник и го срази с 6:1, 6:2 в двубой, който продължи само час и 11 минути.

Срещата премина изцяло под диктовката на Синер, който се възползва подобаващо от всичките 22 непредизвикани грешки от страна на неговия съперник.

