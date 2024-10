Яник Синер спечели демонстративния турнир по тенис "Шестте крале на Шлема" в Саудитска Арабия

Водачът в световната ранглиста по тенис при мъжете Яник Синер (Италия) спечели приза от 6 милиона долара на демонстративния турнир "Шестте крале на Шлема" в Рияд, Саудитска Арабия.

Синер победи във финала Карлос Алкарас (Испания) с 6:7(5), 6:3, 6:3 за два часа и 21 минути игра, след като малко по-рано сърбинът Новак Джокович надигра испанеца Рафаел Надал с 6:2, 7:6(5) в мача за трето място.

Алкарас навакса изоставане от 1:4 в първия сет, изравни за 6:6 и се наложи със 7:5 точки в тайбрека. Във втория сет световният номер 2 пак стигна до равенство 3:3, след като отстъпваше с 1:3, но последваха три поредни гейма за италианеца, а един пробив бе достатъчен за водачът в ранглистата на ATP в третия сет, за да стигне до крайния успех.

King Sinner @janniksin records his first win in 2024 over Alcaraz 6-7 6-3 6-3 and wins the #SixKingsSlam pic.twitter.com/CgmkPVMEC7