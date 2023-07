Йонас Вингегор постигна успех в часовникарския етап в Тур дьо Франс

Датчанинът Йонас Вингегор от отбора на Йъмбо-Висма записа съкрушителна победа в 16-ия етап от Обиколката на Франция, с която капарира втората си поредна титла в най-престижното колоездачно състезание в света.

26-годишният Вингегор бе без никаква конкуренция в индивидуалния етап по часовник - 22,4 километра от Паси до Комблю. Той измина дистанцията за 32 минути и 36 секунди и изпревари с 1:38 минути основния си конкурент Тадей Погачар от състава на Обединените арабски емирства. Словенецът, който е двукратен шампион в Тура, не се справи никак лошо по дистанцията и бе на броени метри от това да застигне стартиралия две минути преди него Карлос Родригес Кано (Испания/Инеос), но просто не бе в състояние да се противопостави на датчанина.

Третото място в днешния етап на 2:51 минути остана за белгийския съотборник на Вингегор Ваут ван Аерт.

Така пет етапа преди края на Обиколката на Франция Вингегор води в генералното класиране с 1:48 минути пред втория Погачар - разлика, която към момента изглежда напълно непреодолима. Трети в класирането за "жълтата фланелка" излезе британецът Адам Йейтс (ОАЕ), който обаче е на 8:52 минути от лидера. На пет секунди зад него е Карлос Родригес Кано, а топ 5 се затваря от австралиеца Джай Хиндли (Бора-Хансгрое), който обаче е на колосалните 11:15 минути изоставане.

Round Vingegaard! The 3rd week of the #TDF2023 started with the only TT of this year's edition, and with only 10" between the favourites, the battle was on!

Tadej was strong, but not strong enough, as he finishes behind a Dane on fire.



Here are thehighlights of Stage 16 pic.twitter.com/vx1keKUOEp