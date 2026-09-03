Заседнала преди дни край Батин по река Дунав баржа се е освободила от пясъците

Баржа, която заседна по река Дунав в района на Батин преди няколко дни, се е освободила от пясъците. Това съобщиха от Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" в Русе.

По информация на дирекция "Речен надзор" в Русе към Изпълнителна агенция "Морска администрация" баржата беше заседнала извън корабоплавателния път.

От Агенцията за проучване на Дунав информират, че за последното денонощие са отчетени минимални колебания на нивото на река Дунав в българския участък. Край Русе днес то е минус 104 см спрямо условната кота нула. За последното денонощие се е повишило с два сантиметра. Прогнозата за идните два дни е то да се понижи с четири сантиметра.

При Силистра днес нивото се е повишило с 4 сантиметра, а при постовете Лом и Свищов - със сантиметър. Застой е отчетен при постовете Оряхово и Никопол. Нивото се е понижило със сантиметър при Ново село.

Хидроложката обстановка остава усложнена. В сила са всички ограничения в газенето на плавателните съдове за целия участък на реката.