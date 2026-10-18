Засилват полицейската охрана в района на Рилския манастир за храмовия празник утре

Утре ще бъде засилена полицейската охрана в Рилския манастир за празника на св. Йоан Рилски - 19 октомври, наричан Отчов ден, или Деня на отеца. Това съобщиха от Областната дирекция в Кюстендил.

Вселенският патриарх Вартоломей, българският патриарх Даниил и архиереи ще отслужат светата литургия за празника.

Предприети са всички мерки по охраната в района на манастира, по организацията и регулиране на движението, по сигурността на посетителите и туристите.

По традиция в светата обител за празника пристигат стотици миряни. Голям проблем се оказва паркирането, въпреки че се осигурява допълнителен паркинг за 500 места, бивш къмпинг до река Рилска, на около 1 км над манастира.