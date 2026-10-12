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Затвориха механа в Бобошево след съмнение за хранително натравяне

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Станислава Христова
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Чете се за: 01:50 мин.
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Българската агенция по безопасност на храните затвори обект за обществено хранене в Бобошево след сигнал за съмнение за хранителен инцидент. Шестима души, сред които две деца, са настанени в болница, а други седем са на домашно лечение.

Сред оплакванията на хората, присъствали на погребение в града, са неразположение и повръщане. Причината за състоянието им все още се изяснява.

По първоначална информация около 30 души са присъствали на траурното събитие, на което е била поднесена храна, предварително приготвена в механа в Бобошево.

Обектът е проверен съвместно от Областната дирекция по безопасност на храните Кюстендил, Регионалната здравна инспекция – Кюстендил и Областната дирекция на МВР - Кюстендил. При проверката в механата са установени незадоволително хигиенно състояние и храни с неясен произход, съхранявани в хладилниците. Предстои да бъде издадено разпореждане за затваряне на обекта и акт за установяване на административно нарушение, съобщават от Агенцията по храните.

От механата е взета проба от суровината, използвана за приготвянето на кюфтетата. От присъствали на погребението са предоставени проби и от готовата храна – кюфтета и картофена салата, която е била консумирана там. Очакват се резултатите от лабораторното изследване.

Българската агенция по безопасност на храните продължава действията си съвместно с компетентните институции. След получаване на лабораторните резултати и съпоставянето им с останалите данни по случая ще може да се направи по-ясна преценка за възможната причина за неразположенията, уточняват от агенцията по безопасност на храните.

#затворено заведение #натравяне #Бобошево #БАБХ

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