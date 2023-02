Зеленски благодари на българския парламент за обявяването на Гладомора за геноцид

Гладоморът в Украйна през 1932-33 г. беше обявен за геноцид от българския парламент. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на решението. В Туитър той написа:

I am thankful to the Bulgarian Parliament for recognizing the 1932-1933 Holodomor as a genocide of the Ukrainian people. This step commemorates millions of Holodomor victims and restores historical justice. Bulgaria’s gesture of solidarity will always be remembered in Ukraine.