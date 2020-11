Земетресение със сила 4,7 по Рихтер разлюля Хърватия

Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер разтърси Хърватия. Това показват данните на Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Трусът е усетен в 14.15ч. на 119 км северозападно от град Сплит и на 11 км от Поседарие, близо да Задар. Бил е с дълбочина 10 км.

Няма данни за пострадали хора и нанесени материални щети.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M4.7 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/tsUTUUWO8n