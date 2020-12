Земетресение със сила 5 по Рихтер разтърси Турция

Земетресение с магнитуд 5 по скалата Рихтер разлюля Югоизточна Турция тази сутрин. Няма данни за жертви и разрушения.

Епицентърът на труса е бил на 22 км западно от град Сиирт и 7 км северно от Курталан, на дълбочина около 20 км, сочат данните на Eвропейския средиземноморски сеизмологичен център.

