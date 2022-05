Жозе Моуриньо не сдържа сълзите си след спечелването на Лигата на конференциите

Старши треньорът на Рома Жозе Моуриньо не успя да сдържи емоциите си след спечелването на трофея от Лигата на конференциите.

По време на интервю след финалния мач, в който „римските вълци“ се наложиха над Фейенорд (1:0) под ръководството на португалеца, той се разплака.

Жозе Моуриньо спечели 26-ия трофей в своята треньорска кариера. Това е пета победа за специалиста във финален двубой на европейските клубни турнири.

Специалистът не скри, че целта им, да спечелят този трофей, им е коствала и точки в първенството на Италия. Рома завърши на 6-о място в подреждането на Серия А, успявайки да се класира за Лига Европа през следващата кампания.

Рома е шестият клуб, с който Жозе Моуриньо печели трофей. Преди това португалецът го постигна с Порто (2002-2004), Челси (2004-2007, 2013-2015), Интер (2008-2010), Реал Мадрид (2010-2013) и Манчестър Юнайтед (2016-2018).

Жозе Моуриньо обаче не успя да спечели нито един турнир с Бенфика (2000), Лейрия (2001-2002) и Тотнъм (2019-2021).

С успеха в сряда вечерта той се превърна в първия треньор, спечелил и трите европейски турнира.

Jose Mourinho becomes the first manager to win all three major European trophies pic.twitter.com/P6LMZcKEDw