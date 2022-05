Журналист от Sky Sports: Алан Пардю остава в ЦСКА

Старши треньорът на ЦСКА Алан Пардю ще остане в ЦСКА и през следващия сезон, въпреки всички спекулации около бъдещето му. Новината съобщи в социалната мрежа Туитър Рюоб Дорсет от авторитетното английско издание Sky Sports.

Именно този журналист прекара няколко дни заедно с наставника на „армейците“ около финала за Купата на България по футбол.

„Алан Пардю ще остане в ЦСКА като треньор и през следващия сезон след много конструктивен разговор със собственика на клуба“, пише Дорсет, като се предполага, че разговорът е бил проведен с Гриша Ганчев.

Журналистът добавя още едно уточнение, че през уикенда Алан Пардю е споделил в интервю за Sky Sports, че въпреки че желае в бъдеще да се върне в Англия, все пак се надява да остане в София, но само ако отборът му може да бъде конкурентоспособен.

Understand Alan Pardew to stay on as #cskasofia manager next season after constructive talks with the club’s owner. Pardew told SSN at the weekend whilst he’s keen on a return to management in England in future, he wants to stay in Sofia, but only if the team could be competitive