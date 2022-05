Алан Пардю би напуснал ЦСКА при оферта от Англия. За това призна треньорът на „армейците“ пред Sky Sports, чийто екип дойде в София за специално интервю със специалиста.

Eкипът на Sky Sport прекара няколко дни с Алан Пардю и дори присъства на финала за Купата на България по футбол, който тимът загуби от Левски с 0:1.

Англичаните посетиха базата на ЦСКА на Панчарево и разпитаха специалиста за неговите дни у нас. Той им показа и бунгалата, в които футболистите отсядат на лагер на базата.

Take a look behind-the-scenes at Alan Pardew's new challenge as CSKA Sofia manager in Bulgaria pic.twitter.com/FlwFEchwdJ