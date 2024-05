"Златна палма" в Кан получи късометражен филм, копродукция на България, Хърватия, Франция и Словения

"Златна Палма" получи късометражният филм "Човекът, който не можа да мълчи" ("The man who don't remain silent") тази вечер на международния кинофестивал в Кан.

Филмът на Небойша Слижепчевич е продуциран от Хърватия в копродукция с България, Франция и Словения. Лентата е подкрепена от Националния филмов център.

La Palme d’or du Court Métrage est attribuée à THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT de NEBOJŠA SLIJEPČEVIĆ.

The Short Film Palme d’or winner is THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT by NEBOJŠA SLIJEPČEVIĆ.

