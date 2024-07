Зверев и Руне се класираха за третия кръг на Уимбълдън, Циципас отпадна

Поставеният под номер 4 Александър Зверев се класира за третия кръг на Откритото първенство на Великобритания по тенис. 27-годишният германец победи лесно американеца Маркос Хирон с 6:2, 6:1, 6:4 за 1:34 час.

Финалистът от US Open 2020, който загуби отново финал от Големия Шлем на Ролан Гарос миналия месец, доминираше през целия двубой.

В следващия кръг негов съперник ще бъде представителя на домакините Камерън Нори, който спечели срещу сънародника си Джак Дрейпър със 7:6 (3), 6:4, 7:6 (6).

Cam Norrie prevails in the Battle of the Brits on No.1 Court



He defeats compatriot Jack Draper 7-6(3), 6-4, 7-6(6) #Wimbledon pic.twitter.com/ya1iO3mU3y — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Холгер Руне загуби сет, но отстрани бразилеца Тиаго Сейбот Уайлд, за да си осигури място в третия кръг на Уимбълдън.

21-годишният датчанин, който е 15-ти поставен в схемата, допусна ранен пробив и загуби първия сет, но повиши нивото си след това и спечели с 3:6, 6:3, 6:2, 6:2. Срещата се игра при доста ветровито време на корт номер 18 в Лондон.

Rune Rising



The No.15 seed advances to the 3R, beating Thiago Seyboth Wild 3-6, 6-3, 6-2, 6-2#Wimbledon pic.twitter.com/LpBgqkGalU — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Руне, който достигна до четвъртфиналите миналата година, ще се изправи срещу френския квалификант Куентен Алис, който елиминира номер 21 Карен Хачанов в пет сета - 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4.

11-ият поставен Стефанос Циципас загуби във втория кръг от финландеца Емил Руусувуори с 6:7(6), 6:7(10), 6;3, 3:6 за 2:50 часа. В четвъртия сет Циципас загуби подаването си в шестия гейм, а с това и срещата.

Номер 24 Алехандро Табило от Чили също продължава напред след успех над италианеца Флавио Коболи със 7:6(4), 7:6(4), 4:6, 4:6, 6:4, а 13-ият в схемата Тейлър Фриц елиминира Артур Риндеркнех от Франция с 6:3, 6:4, 3:6, 6:4.

The five-set epics keep on coming



Alejandro Tabilo beats Flavio Cabolli 7-6(4), 7-6(4), 4-6, 4-6, 6-4 in 3 hours and 53 minutes to reach his first #Wimbledon third round pic.twitter.com/AdWPr7W2rm — Wimbledon (@Wimbledon) July 4, 2024

Японецът Йошихито Нишиока загуби от французина Джовани Мпечи Перикар с 4:6, 1:6, 2:6, а австралиецът Танаси Кокинакис се отказа поради контузия в третия сет срещу Люка Пуй от Франция при резултат 2:6, 7:5, 5:2.

