16% избирателна активност до 11 ч. във Видин

Всички 255 секции в област Видин отвориха навреме. Подадени жалби към този час няма. От местната Районна избирателна комисия съобщиха, че в 7–8 секции не са се явили членове на комисии, но те вече са заменени.

Към този момент всички машини работят. По-рано днес няколко от тях за кратко са дефектирали и не са отпечатвали разписка. Проблемът вече е отстранен от техниците, които поддържат техниката.

Към 11:00 ч. избирателната активност е около 16%. Гласували са малко над 13 000 души. Най-висока е активността в Брегово, Макреш и Грамада.

Погледите тук са насочени и към квартал „Нов път“. Проверка на екипа ни установи засилено полицейско присъствие още от рано сутринта. За хората от квартала е осигурен транспорт до избирателните секции в града. По данни на областната дирекция на МВР за последните три дни са подадени 18 сигнала, свързани с изборни нарушения.