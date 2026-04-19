БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ГЛАСУВА

16% избирателна активност до 11 ч. във Видин

Тихомир Игнатов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Запази

Всички секции отвориха навреме

16% избирателна активност до 11 ч. във Видин
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Слушай новината

Всички 255 секции в област Видин отвориха навреме. Подадени жалби към този час няма. От местната Районна избирателна комисия съобщиха, че в 7–8 секции не са се явили членове на комисии, но те вече са заменени.

Към този момент всички машини работят. По-рано днес няколко от тях за кратко са дефектирали и не са отпечатвали разписка. Проблемът вече е отстранен от техниците, които поддържат техниката.

Към 11:00 ч. избирателната активност е около 16%. Гласували са малко над 13 000 души. Най-висока е активността в Брегово, Макреш и Грамада.

Погледите тук са насочени и към квартал „Нов път“. Проверка на екипа ни установи засилено полицейско присъствие още от рано сутринта. За хората от квартала е осигурен транспорт до избирателните секции в града. По данни на областната дирекция на МВР за последните три дни са подадени 18 сигнала, свързани с изборни нарушения.

#начало на изборния ден #парламентарни избори 2026 #Видин

Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ