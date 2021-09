20 години по-късно: Войната срещу талибаните в архивите на БНТ

Слушай новината

20 години след атентатите на 11 септември в САЩ можете отново да гледате филмите на БНТ за талибаните, войната срещу тероризма и Афганистан. Те вече са достъпни в YouTube канала на телевизията - Българска национална телевизия БНТ.

Веднага след атентатите на 11.09.2001 година в Ню Йорк екипът на БНТ Севда Шишманова и операторът Иван Обрейков успяват да стигнат до уязвимия тил на военната операция срещу талибаните – Пакистан. Заснемат филма "Пакистан в сянката на войната", който е излъчен през 2001 г. От улиците на Пакистан до медресетата и селищата на афганистанските бежанци, филмът разказва за ислямисткия тероризъм, талибаните и войната срещу тероризма.

Седем години по-късно екипът на БНТ отново се връща към войната срещу тероризма и Афганистан. "База Пакистан/Афганистан", излъчен през 2008 г. е за това успяла ли е битката и какво се е променила в Афганистан.

За видяното и преживяното в Пакистан в онези години - специално за bntnews.bg разказва Севда Шишманова:

11 септември за мен е дата, която промени живота ми. Отворих файловете със снимки от Пешавар, градът, в който е създадена Ал Кайда.

С оператора Иван Обрейков потънахме в потока от фанатизирани мъже, които се изливаха от джамиите след петъчната молитва, със сопи в ръце превземаха улиците скандирайки "Аллах", “Джихад”, “Америка”, “ Осама” и палеха чучела на Буш. Никога не бях виждала такъв животински гняв.

Помня как в деня след атентатите в Ню Йорк, с почти празен самолет излетяхме за Исламабад и попаднахме в този изригнал човешки вулкан от омраза и отмъщение. Помня човека, който с вдигнат юмрук, в лицата ни изкрещя "My name is Islam!". Помня как мъжете плътно ме заобграждаха, ръцете им се опитваха да разкъсат дрехите ми, а Иван, който пробиваше път с камерата, само повтаряше "не се отделяй от мен". Имахме професионалния шанс да следим отблизо военни действия и политически избори, да бъдем свидетели на процес, в който всичко се измерваше в смърт, пари и борба за оцеляване.

Камерата ни премина през бежански лагери по границата на Афганистан с Пакистан, където децата се раждат и умират без някога да са имали паспорт. През кирпичени анклави, в които нивата на бедност оскотяват хората. През медресета, които са единственият шанс на момчетата да оцелеят между корана и оръжието. През училища за момичета, които талибаните взривяват на първия учебен ден. През детски площадки, където люлките са закачени на дулата на останали от Съветското нашествие призрачни танкове. През избирателни секции, където мастилото на палеца за гласувалите е белегът на демокрацията. През макови полета, охранявани от съюзнически сили. През бетонните траншеи на военните бази, където едновременно излитат бомбардировачите F-16 и кацат санитарните самолети с ранени войници. През аудиториите на един от най-старите университети в света, където мъжете и жените влизат през различни коридори, но в процепа на бурките можеш да видиш красивите гримирани очи на афганистанките. Постепенно Кабул започна видимо да се променя, реалити шоута превзеха ефира на телевизията, процъфтяха сватбените салони, реклами на западни компании осветяваха нощем военните патрули. Но атентатите продължаваха да взривяват „мира“, за да напомнят за обречеността на една окупационна политика.

През годините с Иван Обрейков следихме като кореспонденти на БНТ събитията в Афганистан и Пакистан, създадохме филмите “Пакистан в сянката на войната” и “ База: Афганистан/Пакистан“ с надежда, че можем да разберем един различен свят, в който най-грешният подход е да му бъдат налагани западните ценности.

След 20 години война, с хиляди жертви и изхарчени трильони долари, дезертьорството на САЩ и т.нар. международна общност го доказват по безпощаден начин. В интервюто с последния посланик на талибаните в Исламабад през 2001, което направихме след завръщането му от база Гуантанамо, остава предупреждението: “Само талибаните ще могат да управляват Афганистан и американците, които работеха с тях, знаят това".

Гледайте „Пакистан в сянката на войната“ и „База Пакистан/Афганистан“ в Youtube канала на БНТ

Очаквайте съвсем скоро „Афганистан 1381-ва“ (излъчен през 2002 г.) с автор Димитър Богданов и „Добре дошли в Афганистан“ (излъчен през 1996 г.) с автор Елена Йончева.