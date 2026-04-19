30,32% е избирателната активност в област Добрич към 16.00 часа.

Правото си на вот към 16.00 часа в област Добрич са упражнили 51 718 души от общо 170 575 избиратели.

Най-активни са жителите на община Шабла, където до урните са отишли близо 40 на сто от избирателите. Най-ниска активност се наблюдава в община Тервел с 20,80 % гласували.

В град Добрич до момента правото си на глас са упражнили 25 205 души или малко над 32 на сто.

11 сигнала за нарушаване на изборните права са постъпили в полицията от началото на изборния ден.

Заведени са 2 досъдебни производства и са издадени 9 предупредителни протокола, съобщават от ОД на МВР-Добрич.

От началото на предизборната кампания сигналите са общо 63. Образувани са 39 досъдебни производства, съставени са 172 предупредителни протокола, а задържаните за периода са 12 души.