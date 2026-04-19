35,11% е избирателната активност във Варна и областта към 16.00 часа. Това съобщи председателят на Общинската избирателна комисия Велин Жеков и уточни, активността е по-висока с над 4% в сравнение от предишния парламентарен вот.

Повечето сигнали са за машини, които не работят.

В община Аксаково до 16.00 часа са гласували 42% от имащите право на глас, Долни Чифлик – 32%, Варна – 35%, Аврен – 42%, Дългопол – 325, Бяла – 37 %, Ветрино – 38%, Провадия – 32%, Вълчи дол – 30%, Суворово – 36%, Белослав – 36% и Девня – 30%.

В 7 - 8 от секциите в областта машините за гласуване не работят и се е преминало изцяло към хартиено гласуване. Велин Жеков посочи още, че някои от секциите продължават проблемите с машините, при които се принтира празна или нечетима бюлетина и се налага рестарт на машината или намеса на техник.

Към момента не са регистрирани особени нарушения на изборното законодателство и гласуването преминава спокойно. 298 028 души имат право на глас в област Варна.

СНИМКИ:БТА