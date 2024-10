527 дни по-късно: Александър Везенков най-накрая си отмъсти на Реал Мадрид в Евролигата

Чакането свърши. След 527 дни най-добрият български баскетболист Александър Везенков си отмъсти на Реал Мадрид за загубата във финала на Евролигата през 2023 г. Тежкото крило и неговия Олимпиакос прекъснаха негативната серия от четири поредни загуби срещу "Кралския клуб" след 79:69 в залата "Мир и приятелство" в Пирея в мач от шестия кръг на най-престижното европейско клубно първенство. Българският национал отново бе над всички на паркета с неговите 23 точки и 8 борби.

Както подобава дерби от такова измерение, двата отбора се захапаха още от самото начало и предложиха изключително темпо и качество. Двубоят се движеше равностойно до средата на първия период. Гърците влязоха в серия от шест последователни точки, които бяха веднага неутрализирани от "Кралския клуб", който отвърна с девет безответни точки, за да се оттегли след първите 10 минути с аванс от 21:17.

