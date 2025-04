Анадолу Ефес надхитри Панатинайкос след късен обрат (ВИДЕО)

Анадолу Ефес надигна глава в плейофите на Евролигата. Съставът на Лука Банки надхитри Панатинайкос със 79:76 във втория мач от четвъртфиналите. "Сините" често изоставаха с двуцифрен пасив в хода на срещата, като в крайна сметка се стигна до финалните минути, когато сътвориха силен щурм по пътя към ключовия успех и към това да разочароват действащите шампиони в турнира на богатите.

Това се оказа и напълно достатъчно за турците да изравнят силите в серията за 1:1 победи срещу състава, воден от Ергин Атаман. По този начин следващите два мача ще бъдат изиграни в Истанбул, като третият ще се проведе на 30 април (сряда).

Водачеството на бърза ръка премина в редиците на домакините, тъй като Йомер Юрцевен и Джериан Грант се заеха със задачата да бележат в началото. Венсан Поарие и Шейн Ларкин се явяваха като единствените опции в нападение за гостите, но Джеди Осман се присъедини към вкарването и почти собственоръчно изведе „детелините“ с 12 точки в края на дебютната част.

Вторият период също мина до голяма степен под контрола на „зелените“, които се чувстваха комфортно в ролята на лидери. До края на полувремето краткотрайното изригване на Дан Отуру не промени много ситуацията за „сините“ и отборът от Атина фиксира 42:36 в своя полза на голямата почивка.

Актуалните първенци си припомниха вкуса на двуцифрената разлика при подновяването на играта. И този път турците опитаха щурм, но гърците се радваха на 10 точки аванс след 30 минути игра.

WOW Sloukas



What a shot to end the third quarter with a 10-point lead for @Paobcgr#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/zlLwjF9SlV — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2025

Стартът на последната част бе белязан от точните стрелби на Пи Джей Доужър, Поарие и Ларкин, които дадоха основание на тима от Истанбул да мечтае за обрат, стопявайки изоставането му до 3 точки. Кенрдик Нън и Грант спряха за момент пропадането на домакините, но Ларкин бе под пара и се погрижи участникът в турския елит да сътвори пълен обрат за плюс 3 точки с 34 секунди, оставащи на часовника. Драмата бе пълна, тъй като Поарие и Ларкин бяха точни от наказателната линия, а Нън съкрати изоставането на „детелините“ до точка. Именно той получи шанс да прати мача в продължение със сирената, но не сполучи зад дъгата и това бе всичко.

Shane Larkin just being Shane Larkin@AnadoluEfesSK is up with less than 30 seconds to go#MotorolaMagicMoments I @Moto pic.twitter.com/UZAfKuzbOc — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 24, 2025

Шейн Ларкин бе големият герой за Анадолу със своите 20 точки, 5 асистенции и 4 точни стрелби зад арката. Венсан Поарие регистрира 16 и 10 борби, Пи Джей Доужър остави срещу името си 14 точки и 5 асистенции, Дан Отуру отбеляза 11.

Джеди Осман бе най-добър за "детелините" с 16 точки. Кендрик Нън завърши с 14 и 6 асистенции, Джериан Грант наниза 11, Йомер Юрцевен финишира с 10 точки и 5 борби.