Айнтрахт отказа Хамбургер

Айнтрахт Франкфурт победи с 3:1 Хамбургер ШФ в последния мач от 8-ия кръг на Бундеслигата и гo задмина в класирането. „Червено-черните“ от Франкфурт събраха вече 11 точки и се преместиха от 15-о на 8-о място. На 15-ата позиция се свлякоха днешните им съперници, а разликата между 8-ото и 17-ото място е само пет точки.

Юнес Ебнуталиб и Рафаел Ониедика отбелязаха голове през второто полувреме, за да осигурят победата, след като първата част завърши 1:1. Омари Уормо си отбеляза нещастен автогол в 10-ата минута, което даде преднина на Франкфурт, но Терем Мофи бързо спаси съотборника си от срам с изравнителен гол. Всъщност още едно попадение можеше да бъде присъдено и на Айнтрахт, но точният изстрел на Фарес Шайби в 62-ата минута беше отменен заради засада.

Франкфурт пусна от резервната скамейка Нико Иличевич, племенник на бившия хърватски национал Иво Иличевич, за дебюта му само ден след 16-ия му рожден ден.