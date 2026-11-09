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Акция срещу иманяри в Разград: Иззети са 300 старинни монети и незаконно оръжие (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Николай Рачев
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Акция срещу иманяри в Разград: Иззети са 300 старинни монети и незаконно оръжие (СНИМКИ)
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Престъпна група от град Завет, занимаваща се с иманярство, е била неутрализирана днес при полицейска акция. Служители на ОДМВР – Разград са задържали трима мъже на 58, 45 и 34 години, като двама от тях са криминално проявени.

По време на акцията са извършени претърсвания на три адреса в Завет и на превозни средства на заподозрените. При обиските криминалистите са открили и иззели близо 300 старинни монети с неизяснен произход, носещи белезите на археологически обекти.

Намерени са и четири високотехнологични металотърсача, специализирано оборудване за провеждане на незаконни разкопки, фотокапан и еленски трофейни рога.

Иманярите са притежавали незаконно пушка и значително количество боеприпаси от различен калибър, които също са иззети.

Работата по документиране на цялостната престъпна дейност продължава под ръководството на прокуратурата, информират от областната дирекция на МВР.

#иманяри #Разград #полиция

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