Алехандро Давидович Фокина отстрани шампиона от 2023 г. Хуберт Хуркач и се класира за четвъртфиналите в Шанхай

Алехандро Давидович Фокина се класира за четвъртфиналите на турнира "Мастърс" 1000 в Шанхай.

Испанецът се наложи с 1:6, 6:4, 7:6(6) срещу шампиона за 2023 година Хуберт Хуркач.

Фокина изигра слаб първи сет, в който загуби откриващите пет гейма. Той обаче успя да реализира ранен пробив във втория сет, който му помогна да изравни резултата след 6:4.

В решителния трети сет до пробиви не се стигна, макар че Фокина трябваше да отрази общо четири точки за такъв. В тайбрека испанецът поведе с 6:4 точки и стигна до два мачбола, които обаче Хуркач отрази.

При 6:6 точки обаче испанецът направи страхотен минаващ удар от бекхенд, за да реализира нов минипробив за 7:6 и от третия си опит успя да приключи срещата.

На четвъртфиналите той ще срещне дебютанта в тази фаза Артур Жеа от Франция, който по-рано през деня победи в два сета чеха Якуб Меншик.