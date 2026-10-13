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Алехандро Давидович Фокина отстрани шампиона от 2023 г. Хуберт Хуркач и се класира за четвъртфиналите в Шанхай

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Спорт
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На четвъртфиналите той ще срещне дебютанта в тази фаза Артур Жеа от Франция, който по-рано през деня победи в два сета чеха Якуб Меншик.

артур жеа надявам стигна възможно далеч
Снимка: БГНЕС
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Алехандро Давидович Фокина се класира за четвъртфиналите на турнира "Мастърс" 1000 в Шанхай.

Испанецът се наложи с 1:6, 6:4, 7:6(6) срещу шампиона за 2023 година Хуберт Хуркач.

Фокина изигра слаб първи сет, в който загуби откриващите пет гейма. Той обаче успя да реализира ранен пробив във втория сет, който му помогна да изравни резултата след 6:4.

В решителния трети сет до пробиви не се стигна, макар че Фокина трябваше да отрази общо четири точки за такъв. В тайбрека испанецът поведе с 6:4 точки и стигна до два мачбола, които обаче Хуркач отрази.

При 6:6 точки обаче испанецът направи страхотен минаващ удар от бекхенд, за да реализира нов минипробив за 7:6 и от третия си опит успя да приключи срещата.

На четвъртфиналите той ще срещне дебютанта в тази фаза Артур Жеа от Франция, който по-рано през деня победи в два сета чеха Якуб Меншик.

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