Александър Георгиев направи 40 спасявания при загуба на Колорадо Аваланч

Колорадо Аваланч загуби от Сиатъл Кракен с 2:3 след продължение в осминафинален мач от плейофите на Националната хокейна лига.

Роденият в Русе вратар на "лавините" Александър Георгиев бе титуляр и отрази 40 удара към вратата си.

В първия период "кракените" поведоха след попадения на Уил Борджен и Даниел Спронг. Шампионите възобновиха равенството в двубоя в зала "Climate Pledge Arena" в Сиатък с голове на Мико Рантанен през втория период. Три минути след началото на продължението Джордан Ебърли оформи крайния резултат и донесе успеха на домакините.

