Александър Георгиев спаси 23 удара при победата на Колорадо над Далас

Мико Рантанен и Андрю Колиано вкараха през 11 секунди в третия период за успеха на Колорадо над Далас с 6:3, след като тимът изоставаше с 3 гола в резултата.

Валери Ничушкин и Рос Колтън записаха по гол и асистенция, Райън йохансен и Майлс Ууд също вкараха, а Кейл Макар записа три асистенции за Колорадо. Вратарят от български произход Александър Георгиев спаси 23 удара. Тайлър Сегуин с две попадения и Джо Павелски бяха дали аванс на Далас

Make that FIVE unanswered goals as the @Avalanche have completely erased a 3-0 deficit in this one! pic.twitter.com/oE4xjjSkrs