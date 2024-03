Александър Везенков може да се завърне в игра още в следващия двубой на Сакраменто

Българската баскетболна звезда Александър Везенков е вече под въпрос за предстоящия двубой от редовния сезон на НБА на неговия Сакраменто Кингс като гост на Торонто Раптърс.

Срещата в Канада е рано сутрин в четвъртък (21 март) от 01:30 часа българско време, като е напълно възможно да видим в нея завръщането на паркета на Спортист №1 на България през последните две години.

По информация на журналиста Франки Карточели към момента Везенков е със статут “под въпрос” за визитата на Раптърс, което означава, че има реална възможност Саша да се появи в игра срещу Торонто.

The Sacramento Kings have upgraded forward Sasha Vezenkov to questionable for Wednesday’s game in Toronto.



Vezenkov has missed the past 16 games due to a right ankle sprain, but appears to be close to a return. pic.twitter.com/B94g7uCpTr