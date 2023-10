Александър Везенков: Нямам търпение да започна да играя

Чувствам се чудесно, вече един месец съм в Сакраменто. Всичко върви добре, цялият клуб ме кара да се чувствам така все едно е второто ми семейство, за което съм много благодарен, както и на моето семейство, което също доста ми помага. Нямам търпение да започна да играя. Това заяви Александър Везенков по време на традиционната среща на играчите на Сакраменто с медиите.

„Всички виждат какво може да прави Сакраменто в офанзивен план – темпо, бързина, движение на топката. Смятам, че това е страхотно, но предизвикателството идва от това колко добри ще сме в защита. Трябва да се подобрим в това отношение, но също така трябва да поддържаме и много добро ниво в нападение. Аз също ще работя, за да ставам по-добър. Чувствам се уверен в себе си, затова съм тук", обясни още новото попълние на Кингс.

