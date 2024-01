Александър Везенков попадна в класацията за топ 10 баскетболисти на Европа за 2023-а година

Българската баскетболна звезда Александър Везенков попадна сред десетте най-добри европейски състезатели през вече изминалата 2023-а година в класацията на изданието Eurohoops.net.

В подреждането най-полезният играч в последното издание на Евролигата застана редом до имена като Никола Йокич, Лука Дончич, Янис Адетокунбо, Денис Шрьодер, Франц Вагнер, Домантас Сабонис, Алперен Шенгюн, Виктор Уембаняма и Лаури Марканен.

From Jokic to Wemby and from Giannis to Sasha here are the Top10 European players of 2023https://t.co/5UB5I3OWDX