Александър Зверев оцеля в петсетов трилър и продължава към осминафиналите на Ролан Гарос

Александър Зверев мина през петсетов маратон, за да оцелее на турнира Ролан Гарос и вече е в четвъртия кръг. Номер 4 в основната схема на Големия шлем в Париж беше пред шокиращо отпадане, след като в петия сет изоставаше с 4:1 от номер 26 Талон Грийкспор от Нидерландия. В крайна сметка мачът завърши с тайбрек, а германецът продължава напред след 3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6 (7:3) за 4 часа и 17 минути игра.

Respect the grind at Roland-Garros #RolandGarros pic.twitter.com/fJ7wiDiFWv

Това беше първи мач за него след започналия в петък в Берлин процес по обвинение в домашно насилие, за който той отрича обвиненията. На старта световният номер 4 победи иконата на Откритото първенство на Франция Рафаел Надал.

Също в среща от третия кръг Даниил Медведев, номер 5 в схемата, преодоля Томаш Махач със 7:6(4), 7:5, 1:6, 6:4 под покрива на корт "Сюзан Ленглен" и отива напред. Чехът беше под светлината на прожекторите миналия месец, когато на турнира в Женева отстрани самия Новак Джокович.

Machac vs Medvedev was a nail-biter, check out the highlights by @emirates#RolandGarros pic.twitter.com/9LhFxG0NVQ