Аманда Анисимова обяви, че се оттегля от тениса за неопределено време

Американката Аманда Анисимова обяви в петък, че ще си вземе почивка за неопределено време от тениса. В публикация в Instagram 21-годишната Анисимова посочва като причина преумора и притеснения за психичното си здраве.

Шампионката на US Open за юноши през 2017 г., проби в турнирите на WTA Tour с апломб на Ролан Гарос преди четири години. Тогава тя детронира действащата шампионка Симона Халеп, за да стигне до полуфиналите на 17 години.

По-късно същата година, точно преди US Open, тя загуби своя баща и дългогодишен треньор Константин, който почина на 52-годишна възраст от инфаркт.

Американката също достигна до четвъртфиналите на Уимбълдън миналата година, като успя да изхвърли от състезанието Коко Гоф. Тя достигна два пъти и до осминафиналите на Australian Open, като победи защитаващата титлата си Наоми Осака на турнира през 2022 г.

Анисимова, носителка на две титли на WTA на сингъл, не посочва кога ще се завърне на корта, но благодари на феновете за подкрепата. Миналата седмица намиращата се под номер 46 в световната ранглиста тенисистка загуби в първия кръг на турнира в Мадрид от Аранча Рус.

21-year-old Amanda Anisimova is the latest player to take a mental health break from the tennis tour. pic.twitter.com/LrkBtY13WT