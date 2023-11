Ана Иванович за Джокович: Фактът, че Новак е толкова здрав и силен, е наистина възхитителен за мен

Бившата звезда на сръбския тенис Ана Иванович изрази възхищението си от играта на сънародника си Новак Джокович и спортната форма в която се намира.

Преди дни Джокович спечели рекордна седма титла от Финалите на ATP в Торино (Италия).

Set yourself the goal of trying something new every day ️ #wokingprogress pic.twitter.com/XJOZiE5t9c