Капитанът на националния отбор на Шотландия Анди Робъртсън се превърна във футболиста с най-много мачове за мъжкия представителен тим на страната. Защитникът на Ливърпул записа своето 103-то участие с националната фланелка, след като започна като титуляр при гостуването на Швейцария в Лигата на нациите.

По този начин 32-годишният футболист подобри рекорда на легендарния Кени Далглиш, който в продължение на четири десетилетия оглавяваше класацията със 102 мача, изиграни между 1971 и 1986 година.

Преди историческия двубой Робъртсън изрази огромното си уважение към Далглиш и подчерта, че постижението му не променя мнението му за мястото на бившия нападател в историята на шотландския футбол.

"Имали сме толкова много велики футболисти в Шотландия, но за мен Кени винаги ще бъде на върха и не мисля, че това някога ще се промени. Не искам да забравям, нито хората да забравят колко важен е този човек за нашата страна“, заяви Робъртсън.

Селекционерът на Шотландия Себастиен Поконьоли също поздрави своя капитан и разкри какво му е казал преди срещата.

"Казах му просто да се наслади на момента. Всичко, което предстои оттук нататък, е бонус. Той трябва да играе свободно и да се наслаждава. Има огромен опит и няма нужда да му давам специални напътствия. Всички сме горди, че споделяме този момент с него“, коментира специалистът.

Съотборникът му в националния тим Люис Фъргюсън също отдаде заслуженото на Робъртсън, като изтъкна лидерските му качества и дългогодишната му отдаденост на Шотландия.