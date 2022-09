Анди Руис се завърна на голямата сцена с победа над Луис Ортис

Бившият световен шампион в тежка категория Анди Руис направи сериозна заявка отново да се бори за титлите в категорията, след като победи ветерана Луис Ортис с единодушно решение в сблъсъка им в Лос Анджелис.

Роденият в Калифорния Руис, който е с мексикански произход, свали съперника си три пъти в нокдаун, за да заслужи успеха в очите и на тримата съдии край ринга.

Победата обаче дойде трудно за Руис, който през лятото на 2019 г. шокира боксовия свят като нокаутира световния шампион Антъни Джошуа. 43-годишният Ортис бе достатъчно активен, за да притесни съперника си, като реализира 78 удара срещу 76 за Руис, макар и при много по-нисък процент на успеваемост (18/26).

Двубоят бе изгледан на живо от бившия световен шампион Дионтей Уайлдър, който се качи на ринга да поздрави двамата боксьори след мача.

.@bronzebomber backstage, showing Luis Ortiz support before he steps into the ring with Andy Ruiz. #RuizOrtiz pic.twitter.com/FGfCtUSXLA