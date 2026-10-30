Андони Ираола преди сблъсъка с Арсенал: Феновете имат право да мечтаят за титлата

Мениджърът на Ливърпул Андони Ираола заяви, че няма нищо против привържениците на мърсисайдци да мечтаят за шампионската титла във Висшата лига. Испанският специалист обаче подчерта, че все още е твърде рано да се правят заключения за битката на върха преди неделното домакинство срещу шампиона Арсенал.

Ливърпул влиза в големия сблъсък на "Анфийлд“ в серия от пет последователни победи във всички турнири. Нов успех ще доближи "червените“ само на три точки от лондончани, но Ираола предпочита да се концентрира върху подобряването на представянето на своя състав.

"Все още сме октомври. Трябва да подхождаме мач за мач. Винаги съм казвал, че най-добрият момент да погледнем класирането е около средата на сезона, когато вече сме играли срещу всички съперници. В момента сме в ситуация, в която трябва да продължим да се подобряваме“, заяви наставникът.

Попитан дали одобрява нарастващия оптимизъм сред феновете на Ливърпул, испанецът отговори положително.

"За привържениците е хубаво да имат очаквания и да вярват, че можем да спечелим титлата“, коментира Ираола.

Предстоящият съперник Арсенал се изравни по точки с Манчестър Сити на върха във Висшата лига след победа с 2:0 над Евертън. През седмицата обаче "артилеристите“ претърпяха изненадващо отпадане от Купата на Лигата след загуба с дузпи от четвъртодивизионния Флийтууд.

Въпреки това Ираола очаква изключително тежък двубой срещу отбора на Микел Артета.

"Знаем колко силен е Арсенал. Разполагат с много качествени футболисти, които действат изключително синхронизирано. Трябва да бъдем готови за това предизвикателство. Очаква ни труден мач, но вярваме в нашите играчи, в собствените си възможности и в страхотната атмосфера, която ще има на "Анфийлд“. Надявам се да бъдем на необходимото ниво, за да спечелим“, добави той.

Испанският специалист, който замени Арне Слот през лятото, призна, че положителните резултати помагат на футболистите по-бързо да усвоят неговите изисквания.

"Победите помагат много. Имаме пет поредни успеха, но само два от тях са във Висшата лига. Ако говорим за първенството, все още се нуждаем от повече победи, за да наваксаме изоставането си“, обясни Ираола.

"Знаем какво искаме да постигнем и сме наясно, че има много неща, които трябва да подобрим. Но когато успяваш да преминеш през този процес, докато печелиш мачове, това винаги е приятно“, завърши мениджърът на Ливърпул.