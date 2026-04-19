Андрей Гюров: Свободните хора и техният глас са по-силни от опитите за манипулиране на вота

Много е важно всички български граждани днес да излязат да гласуват, за да покажем, че всъщност свободните хора и техният глас са по-силни от всякакви жалки опити за манипулиране на изборите. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров, след като упражни правото си на вот в Благоевград.

"Държава, в която политиците управляват с приличие и не се самозабравят, а полицията работи с чест и достойнство по закон и не си тръгва тогава, когато става напечено. Прокуратура, която разследва сигналите на гражданите, а не на бухалките. Една европейска България, в която хората седят с високо вдигната глава и никой не може да си позволи да ги притиска или да ги унижава", подчерта министър-председателят.