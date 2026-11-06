Андрей Йорданов: Панатинайкос е много добър отбор, вече мислим за Левски

Футболистът на ЦСКА вярва, че отборът ще се отблагодари на феновете си с победа във Вечното дерби.
Футболистът на ЦСКА Андрей Йорданов призна, че играта на отбора не се е получила при загубата от Панатинайкос.
Футболистът на 31-кратните шампиони заяви, че със съотборниците си вече са забравили негативния резултат и мислят изцяло за предстоящото дерби с Левски на 8 ноември.
"Щом са ни победили в този мач, явно са направили нещо по-добре от нас. Може би загубихме и губехме много лесни топки и позволявахме на противника да ни контраатакува. Опитахме се да променим това нещо след почивката, но отборът на Панатинайкос е един много добър отбор и неслучайно е лидер в гръцкото първенство. Аз мисля, че ЦСКА не е толкова далеч. Борихме се и смятам, че всеки един даде всичко от себе си. Просто този мач не се получи и вече мислим за дербито", заяви той.
За "червените" предстои дерби с Левски в неделя, 8 ноември.
"Честно, изобщо не съм гледал нищо, не съм се интересувал от Левски. Очакванията ми за дербито са победа. За публиката каквото и да кажа – винаги ще е малко. Изключителни! Във всеки един мач! Жалко, че не успяхме да ги поздравим с победа на новия стадион, но мисля, че ще ги поздравим с победа в дербито", каза Йорданов.