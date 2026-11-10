Ангел Грънчов след раздялата със Спартак Варна: Предател? Никога!

Централният защитник Ангел Грънчов коментира раздялата си със Спартак Варна чрез емоционална публикация в социалните мрежи. Бившият капитан на "соколите“ изрази разочарованието си от начина, по който приключва престоят му в клуба, и категорично отхвърли обвиненията в предателство.

"100 мача... капчица в огромното море от историята на Спартак Варна. Обвинен, очернен и изхвърлен. Така завършва моят път в този славен отбор“, написа Грънчов.

Защитникът и нападателят Цветелин Чунчуков първоначално бяха временно отстранени от първия отбор заради установени според ръководството нарушения на вътрешния правилник на клуба. Впоследствие двамата се разделиха със Спартак и вече са свободни агенти.

Грънчов, който в редица срещи носеше капитанската лента на варненския тим, подчерта, че винаги е бил отдаден на клуба, включително в най-трудните моменти.

"Може би в очите на хората съм всякакъв – и всеки има право на мнение. Но предател? Никога!“, заяви футболистът.

Той припомни, че е останал в Спартак въпреки възможностите да продължи кариерата си другаде, както и че се е завърнал в период на сериозна несигурност около бъдещето на отбора.

"Останах, когато беше трудно, въпреки че можех да отида на по-добро място. Поне така смятаха мнозина. Върнах се, когато беше най-тежко: с висящ лиценз и отбор, събран в последния момент, сякаш му беше отредено да бъде "боксова круша“, допълни бранителят.

В различните си периоди със Спартак Варна юношата на ЦСКА записа общо 100 официални мача, в които отбеляза два гола и направи пет асистенции. Той получи 30 жълти картона, но нито един червен.

Един от головете му беше реализиран в градското дерби срещу Черно море - попадение, което остава сред най-запомнящите се моменти от престоя му при "соколите“.

В края на обръщението си Грънчов благодари за времето, прекарано в клуба, и отправи прощално послание.