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Глоби, уволнения и наказания в Спартак Варна

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Клубът сменя треньора Васил Петров и отстрани от първия отбор Цветелин Чунчуков и Ангел Грънчов.

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Снимка: startphoto.bg
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Спартак Варна сменя треньора Васил Петров и отстранява от първия отбор Цветелин Чунчуков и Ангел Грънчов, пише в позицията на варненския клуб, разпространена на страницата с социалната мрежа "Фейсбук".

Изявление на клуба:

След период на наблюдение и анализ на представянето на представителния отбор, последните резултати, поведението на терена и спазването на вътрешния правилник на клуба, ръководството на „Спартак“ Варна взе решение да предприеме следните мерки:

1. Промяна в треньорското ръководство

Във връзка с цялостното представяне на отбора ръководството взе решение да назначи нов старши треньор, който ще бъде обявен до края на деня.

Благодарим на Васил Петров за професионализма, работата и готовността му да поеме отбора в труден момент. Той се завръща като директор на Академия Спартак Варна с приоритет развитието на младите футболисти и подготовката им за първия отбор. Сред основните задачи пред него и екипа му е покриването на изискванията за най-високата категория при категоризацията на школите от БФС.

2. Дисциплинарни мерки спрямо футболисти

Във връзка с установени нарушения на вътрешния правилник на клуба ръководството взе решение да отстрани от първия отбор до края на есенния полусезон или до последващо решение следните футболисти:

* Ангел Грънчов

* Цветелин Чунчуков

3. Санкции във връзка с представянето срещу ЦСКА 1948

Във връзка с представянето на отбора в последния двубой срещу ЦСКА 1948, липсата на необходимото себераздаване и дисциплина на терена, както и неспазването на тактически указания, ръководството взе решение да наложи финансови санкции съгласно вътрешния правилник на клуба, при спазване на приложимите договорни и нормативни изисквания.

Ръководството на Спартак Варна счита, че носенето на клубната емблема е не само чест, но и отговорност. Всеки, който е част от клуба, е длъжен да подхожда с необходимия професионализъм, дисциплина и уважение към историята, привържениците и името на Спартак.

Компромиси с тези принципи няма да бъдат допускани.

#Спартак Варна

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