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Ангел Кунчев: Все още не е късно за противогрипна ваксина

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Чете се за: 06:47 мин.
Общество
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ангел кунчев
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Недостигът на противогрипни ваксини у нас се дължи на затруднения в производството, а не на административни проблеми. В България вече са доставени около 500 000 дози, но в съседна Гърция количествата надхвърлят 3-3,5 милиона. Това коментира доскорошният главен държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев в "Денят започва с Георги Любенов". По думите му производителите трябва да реагират по-бързо при подобни ситуации и да пренасочват количества между пазарите. Той предупреди и за нарастваща антибиотична резистентност при гонореята в Европа, която вече се наблюдава и у нас.

Според доц. Кунчев причината за недостига на противогрипни ваксини е свързана с проблеми в производството и различния приоритет, който фармацевтичните компании дават на отделните пазари. Като пример той посочи разликата между България и Гърция по отношение на търсенето и доставените количества.

„Само за това сравнение, за пример ще кажа, че ние тая година вече достигнахме 500 000 дози изобщо за грип, но в една съседна Гърция, с която сме сравними като население, количествата са над 3-3,5 милиона. Така че, ако има затруднение, всеки се опитва да задоволи този пазар, който е по-важен за него. Това е едно от обясненията.“

Той отхвърли тезата, че липсата на ваксини е административен проблем, но подчерта, че Министерството на здравеопазването трябва да има отношение към всичко, което засяга общественото здраве. По думите му ваксините, които държавата осигурява по програми, са налични, макар да има известни закъснения и затруднения. Различна е ситуацията с препаратите за свободния пазар.

Доц. Кунчев припомни, че подобни затруднения са възниквали и през предходни години, когато се е налагало да бъдат търсени допълнителни количества от други държави.

„Трябва много бързо да се реагира, да извикаш представителите на тези фирми, да им поставиш остро въпроса да се търсят допълнителни количества, прехвърляни от пазар на пазар. Правили сме го, дори с чужди опаковки, външни. Разбира се, вътре указанието трябва да е на български и то е, но тъй като няма време, използваме, вземали сме от словашкия пазар, от германския в годините, така че да можем максимално да задоволим хората, защото, повярвайте ми, няма по-глупава ситуация от тая - ние като епидемиолози да препоръчваме, да казваме на хората: „Ето, това е важно, имунизирайте се, ще се предпазите“, и когато те отидат в аптеката, да им кажат: „То няма да стане“.“

Доц. Кунчев коментира и т.нар. ваксинационен туризъм, при който българи пътуват до съседни държави, за да се снабдят с противогрипни ваксини. Той не вижда проблем в тази практика, стига препаратите да се съхраняват правилно по време на транспортирането.

По думите му в някои държави вече се обсъжда и възможността ваксинациите да се извършват в аптеките след допълнително обучение на фармацевтите и при спазване на необходимите условия.

По отношение на неизползваните количества доц. Кунчев обясни, че през някои години остават отделни дози при общопрактикуващите лекари заради отказали се или отсъстващи пациенти. Според него при добра организация те могат да бъдат пренасочени към хора, които имат нужда от ваксина.

Той посочи, че в България вече има и ваксини, предназначени специално за възрастните хора. Те съдържат четири пъти повече антиген и са подходящи за хора над 70-75 години, при които е необходим по-силен имунен отговор.

Доц. Кунчев увери, че все още не е късно за противогрипна имунизация. Според него целият ноември и дори половината на декември са подходящ период, тъй като на организма са необходими около три седмици, за да изгради пълния имунен отговор.

Той обяснии кога може да се сложи ваксината:

„Научно погледнато такъв няма. От практическа гледна точка до края на декември. Дори до края. Можем да се имунизираме. Защото епидемиите в България почват в края на януари, началото на февруари. Това значи, че ще имаме тези три седмици, за да изградим имунитет.“

Доц. Кунчев обърна внимание, че грипът не бива да бъде подценяван, но и не трябва да се създава излишна тревога около него. По думите му всяка година от заболяването у нас умират много хора, като последиците се отразяват особено силно върху възрастните хора.

„Обаче, че в България е 1500-2000 при силна епидемия. 3000 души умират от грип всяка година. Това е безспорно. Ако видите линията на грипа на епидемията и после линията на смъртността, особено във високите възрастови групи, те се застъпват, това е около месец след това, ефектът от цялата тая работа. Така че грипът не е за подценяване.“

Доц. Кунчев коментира и задължителната ваксинация срещу варицела. Според него ефектът от въвеждането ѝ ще стане по-видим след две-три години, когато се натрупат повече имунизирани поколения. Той даде за пример други държави, в които след въвеждането на ваксинацията заболяването е станало рядко.

По отношение на морбили доц. Кунчев посочи, че сравнително доброто ваксинационно покритие у нас е ограничило разпространението на вируса въпреки регистрираните случаи през тази година.

Вижте целия разговор с доц. Кунчев във видеото.

#Доц. Ангел Кунчев

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