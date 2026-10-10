БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антоанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на турнир в Загреб

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Запази

Цанкова стана шампионка на топка след отлично изпълнение и оценка 24.950 точки (трудност 10.200, артистичност 7.300, изпълнение 7.450).

антоанета цанкова временно четвърта aura cup 2026 загреб
Слушай новината

Българската гимнастичка Антоанета Цанкова спечели златен и сребърен медал на финалите на отделните уреди на международния турнир по художествена гимнастика „Aura Cup“ 2026 в Загреб (Хърватия).

Цанкова стана шампионка на топка след отлично изпълнение и оценка 24.950 точки (трудност 10.200, артистичност 7.300, изпълнение 7.450). Тя се нареди втора на бухалки с 25.100 (10.100, 7.350, 7.650) след състезаващата се с неутрален статут Алеся Найфонова, която има 26.950.

На обръч и на лента Цанкова завърши пета съответно с 22.500 (8.000, 7.000, 7.500) и с 21.250 (8.100, 6.800, 6.350).

На обръч победителка е Ксения Савинова (неутрален статут) с 25.300 точки, а на лента златото взе Яна Зайкина (неутрален статут) с 26.250.

#Антоанета Цанкова

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът, който става все повече отражение на действителността
2
Часове преди премиерата на "Под прикритие 6": Сериалът,...
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
3
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на 45-годишна жена
4
Разследващите в Пловдив разкриха повече детайли за убийството на...
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да продължи и в определен момент да достигнем до решение
5
Премиерът на Република Северна Македония: Очаквам диалогът да...
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник
6
След топлото време, идват валежи и осезаемо захлаждане от понеделник

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
3
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
4
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
5
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
6
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...

Още от: Художествена гимнастика

Двоен български триумф в Истанбул! И девойките старша възраст станаха балкански шампионки
Двоен български триумф в Истанбул! И девойките старша възраст станаха балкански шампионки
България покори Балканите, злато за младите ни грации в Истанбул България покори Балканите, злато за младите ни грации в Истанбул
Чете се за: 03:22 мин.
Над 350 гимнастички ще участват на турнира "Златните момичета...Завинаги" Над 350 гимнастички ще участват на турнира "Златните момичета...Завинаги"
Чете се за: 00:57 мин.
Нешка Робева ще открие третото издание на турнира по художествена гимнастика „Златните момичета… завинаги“ в Самоков Нешка Робева ще открие третото издание на турнира по художествена гимнастика „Златните момичета… завинаги“ в Самоков
Чете се за: 02:10 мин.
България оглави класирането в отборната надпревара при девойките старша възраст на Балканското първенство по художествена гимнастика България оглави класирането в отборната надпревара при девойките старша възраст на Балканското първенство по художествена гимнастика
Чете се за: 01:27 мин.
Антоанета Цанкова зае четвърто място в многобоя и се класира за четири финала на уредите на турнира „Aura Cup“ 2026 в Загреб Антоанета Цанкова зае четвърто място в многобоя и се класира за четири финала на уредите на турнира „Aura Cup“ 2026 в Загреб
Чете се за: 01:07 мин.

Водещи новини

Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
Тежка катастрофа с двама загинали затвори главния път Бургас - Айтос
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Водолази в Марица търсят оръжието на убийството на Илиян Филипов? Водолази в Марица търсят оръжието на убийството на Илиян Филипов?
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Модерно успешно образование – как го правят в Естония Модерно успешно образование – как го правят в Естония
Чете се за: 13:50 мин.
Европа
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
Чете се за: 01:05 мин.
Общество
Велислава Петрова за посещението на Кирило Буданов: Какво се е...
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Пакети и ваучери: Защо няма регламент как да се подпомагат...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Тръмп: Украйна се нуждае от нов лидер, който може да направи сделка
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Трима души пострадаха при нападение с нож в университет във Варшава
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ