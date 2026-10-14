БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Арсенал неутрализира Лил за седем минути

bnt avatar logo от Веселин Михайлов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
Спорт
Запази

Англичаните оставиха французите без победа в Шампионската лига.

Арсенал неутрализира Лил за седем минути
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Арсенал натрупа втори пореден успех на своята сметка в Шампионската лига. Съставът на Микел Артета сътвориха класика срещу Лил след 3:0 в мач от втория кръг.

На „Емирейтс Стейдиъм“ англичаните се нуждаеха от седем минути, за да откажат футболистите на Давиде Анчелоти. Точни за „артилеристите“ бяха Юриен Тимбер, Еберечи Езе и Букайо Сака, които се разписаха между 64-та и 71-та. За французите това се оказа втора последователна загуба в турнира на богатите през новия сезон.

Така „топчиите“ имат пълен актив от две победи и 6 точки, а „песовете“ все още не знаят какво е успех в надпреварата и без точка. На 21 октомври (сряда) Арсенал ще има тежко гостуване на Байерн Мюнхен. От своя страна Лил ще приеме Галатасарай в същия ден.

Домакините наложиха надмощие към 20-та минута, когато Нони Мадуеке комбинира с Бруно Гимараеш, като последният стреля в аут от близко разстояние. След това последва опит и на Микел Мерин, но неговият опит с глава отиде в ръцете на Берке Йозер.

Секунди по-късно гостите нанесоха първия удар. Аясе Уеда прати топката във вратата на Давид Рая, но попадението бе отменено заради засада, която бе дълго преразглеждана.

В 37-та минута „артилеристите“ пропуснаха огромен шанс. Гимараеш изведе Майлс Люис-Скели и той върна към Еберечи Езе, който стреля в тялото на Йозер.

В края на полувремето лондончани опропастиха още една възможност. Йозер не се намеси след удар на Виктор Гьокереш и последвал рикошет, като впоследствие стражът успя да запази вратата си без допусна гол.

„Топчиите“ наложиха още по-сериозен натиск в хода на второто полувреме и резултатът не закъсня. В 64-та минута Мадуеке подаде на Юриен Тимбер. Последният се освободи от опеката на своя пазач и с техничен удар матира Йозер.

Вторият гол за действащите шампиони във Висшата лига бе факт само 3 минути след това. Букайо Сака намери Езе на точката на дузпата, а той намери топката и отправи удар, който рикошира, а след това влезе за втори път във вратата на Йозер.

В 71-та минута домакините направиха резултата класически. Мартин Йодегор изведе Кайл Хавертц в наказателното поле. Германецът върна към Сака, който стреля в далечния ъгъл за трето попадение.

До края на мача повече голове не паднаха и не последваха повече положения.

#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Лил #ФК Арсенал

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила вчера в участъка за подпис
1
Полицията в Кочани е уведомила съда, че Ива Михайлова не се е явила...
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
2
Нова атака с дрон срещу търговски кораби в Черно море край Варна
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
3
Моряк от "Челси-3": Дрон ни уцели три пъти, руски дрон
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили източно от Крапец
4
Румен Радев: Има ударен и втори кораб, който е потънал на 17 мили...
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
5
След поредната атака с дронове: ЕК осъди нападенията в Черно море
Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато расте, надявам се границата на разума да не бъде прекрачена
6
Димитър Стоянов: Ескалацията в Черно море непрекъснато расте,...

Най-четени

Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал "Под прикритие" по БНТ
1
Гледайте първия епизод от новия, шести сезон на култовия сериал...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед в "Пирогов"
3
По зрителски сигнал: 94-годишна жена чакала почти 8 часа за преглед...
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически стълб и ограда на къща в Бургас
4
Мъж на 66 години е загиналият шофьор, блъснал се в електрически...
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали по планините
5
От 34 до 24 градуса - температурите падат значително, сняг ще вали...
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив
6
Непълнолетен е задържан за убийството на майка си в Пловдив

Още от: Футбол

БФС наказа Стефано Сенси за един мач
БФС наказа Стефано Сенси за един мач
Тресолди наказа Интер с хеттрик при сензационна победа на Брюж Тресолди наказа Интер с хеттрик при сензационна победа на Брюж
Чете се за: 05:50 мин.
Барселона превзе "ада“ в Истанбул след впечатляващ обрат и четири гола срещу Галатасарай Барселона превзе "ада“ в Истанбул след впечатляващ обрат и четири гола срещу Галатасарай
Чете се за: 08:40 мин.
Ранен гол и червен картон помогнаха на Атлетико да надвие Манчестър Юнайтед Ранен гол и червен картон помогнаха на Атлетико да надвие Манчестър Юнайтед
Чете се за: 04:32 мин.
Сабах изненада Славия Прага в Шампионската лига Сабах изненада Славия Прага в Шампионската лига
Чете се за: 01:57 мин.
Наказаха Лучано Спалети за един мач Наказаха Лучано Спалети за един мач
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Все по-близо до българския бряг: Сложна спасителна операция след атаката с дронове в Черно море (ОБЗОР)
Все по-близо до българския бряг: Сложна спасителна операция след...
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава Президентът Илияна Йотова само пред БНТ: Войната слезе в Черно море и конфликтът се задълбочава
Чете се за: 06:05 мин.
У нас
След атаките с дронове в Черно море: Какво следва оттук нататък (ОБЗОР) След атаките с дронове в Черно море: Какво следва оттук нататък (ОБЗОР)
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
“Така се къпем - с две кофи и инсталация от бързовар“: В столичния кв. "Христо Смирненски" са без топла вода повече от месец “Така се къпем - с две кофи и инсталация от бързовар“: В столичния кв. "Христо Смирненски" са без топла вода повече от месец
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Омбудсманът ще следи за дискриминация при използването на изкуствен...
Чете се за: 02:40 мин.
Още
Папа Лъв XIV претърпя успешна белодробна операция
Чете се за: 00:22 мин.
По света
Експлозии в Саудитска Арабия: Балистична ракета беше прехваната...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Очакват ни проливни дъждове, с риск от наводнения и бурен вятър
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ