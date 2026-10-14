Арсенал неутрализира Лил за седем минути

Арсенал натрупа втори пореден успех на своята сметка в Шампионската лига. Съставът на Микел Артета сътвориха класика срещу Лил след 3:0 в мач от втория кръг.

На „Емирейтс Стейдиъм“ англичаните се нуждаеха от седем минути, за да откажат футболистите на Давиде Анчелоти. Точни за „артилеристите“ бяха Юриен Тимбер, Еберечи Езе и Букайо Сака, които се разписаха между 64-та и 71-та. За французите това се оказа втора последователна загуба в турнира на богатите през новия сезон.

Така „топчиите“ имат пълен актив от две победи и 6 точки, а „песовете“ все още не знаят какво е успех в надпреварата и без точка. На 21 октомври (сряда) Арсенал ще има тежко гостуване на Байерн Мюнхен. От своя страна Лил ще приеме Галатасарай в същия ден.

Three goals, three scorers, three points for Arsenal #UCL https://t.co/4pTJCAHAO6 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 13, 2026

Домакините наложиха надмощие към 20-та минута, когато Нони Мадуеке комбинира с Бруно Гимараеш, като последният стреля в аут от близко разстояние. След това последва опит и на Микел Мерин, но неговият опит с глава отиде в ръцете на Берке Йозер.

Секунди по-късно гостите нанесоха първия удар. Аясе Уеда прати топката във вратата на Давид Рая, но попадението бе отменено заради засада, която бе дълго преразглеждана.

В 37-та минута „артилеристите“ пропуснаха огромен шанс. Гимараеш изведе Майлс Люис-Скели и той върна към Еберечи Езе, който стреля в тялото на Йозер.

В края на полувремето лондончани опропастиха още една възможност. Йозер не се намеси след удар на Виктор Гьокереш и последвал рикошет, като впоследствие стражът успя да запази вратата си без допусна гол.

„Топчиите“ наложиха още по-сериозен натиск в хода на второто полувреме и резултатът не закъсня. В 64-та минута Мадуеке подаде на Юриен Тимбер. Последният се освободи от опеката на своя пазач и с техничен удар матира Йозер.

Вторият гол за действащите шампиони във Висшата лига бе факт само 3 минути след това. Букайо Сака намери Езе на точката на дузпата, а той намери топката и отправи удар, който рикошира, а след това влезе за втори път във вратата на Йозер.

В 71-та минута домакините направиха резултата класически. Мартин Йодегор изведе Кайл Хавертц в наказателното поле. Германецът върна към Сака, който стреля в далечния ъгъл за трето попадение.

До края на мача повече голове не паднаха и не последваха повече положения.