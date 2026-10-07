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Артета подписа нов договор с Арсенал

Станко Димов от Станко Димов
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Спорт
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Изграждането на династия е това, което е повлияло на решението на испанеца.

Микел Артета
Снимка: Официален сайт на Арсенал
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Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че успехите на клуба са „само началото“, след като подписа нов договор с шампионите на Висшата лига до 2030 година. Предишният договор на испанеца изтичаше в края на настоящия сезон, а престоят му начело на „артилеристите“ вече може да достигне десетилетие, след като той пое отбора през декември 2019 година.

Според информациите мениджърът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне получава над 20 милиона паунда годишно, а подобно възнаграждение е имал и бившият наставник на Манчестър Сити Пеп Гуардиола – двама треньори, спрямо които Артета е сравнявал собствената си стойност.

Новият договор предвижда увеличение на настоящата му заплата от 10 милиона паунда годишно, както и допълнителни 5 милиона паунда под формата на бонуси.

„Този клуб е уникален – неговият характер и начинът, по който те кара да се чувстваш. За мен е огромна привилегия, че нашето пътуване заедно ще продължи“, заяви Артета.

„Вече изградихме специална връзка и създадохме спомени, които ще останат за цял живот. Най-вълнуващото е, че това е само началото на онова, което можем да постигнем заедно“, добави испанецът.

44-годишният специалист спечели титлата във Висшата лига и Купата на Англия начело на Арсенал, а през май загуби финала на Шампионската лига от Пари Сен Жермен.

Новината за новия договор на Артета не е изненада.

Фактът, че предишният му контракт изтичаше в края на сезона, придаваше малко по-голяма спешност на преговорите от обичайното. Артета обаче никога не е крил желанието си да остане в клуба и след края на настоящата кампания.

Изграждането на династия е това, което е повлияло на решението на Артета. Спечелването на първата титла на Арсенал във Висшата лига от 20 години насам през миналия сезон се разглежда само като началото.

Това, че отборът бе само на една дузпа от спечелването на първия си трофей от Шампионската лига, бе изключително болезнено, но същевременно се превърна и в огромна мотивация.

„Имаме специална връзка с Микел. Гордеем се с всичко, което постигнахме, откакто той се завърна в клуба през 2019 година“, заявиха съпредседателите на Арсенал Стан и Джош Крьонке.

„Той разбира в дълбочина ценностите на Арсенал и ги носи в сърцето си. Знае какво означава този клуб за всички, които са свързани с него, и е отдаден на това да надгражда всичко, което постигнахме заедно“, добавиха съпредседателите.

С оглед на това никога не е имало усещане, че Артета се готви да напусне отбора, който изгради до един от най-силните клубове в европейския футбол. Сега, след като договорът за оставането на мениджъра е факт, основата на възраждането на Арсенал като футболна сила остава непокътната.

#ФК Арсенал #Микел Артета

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