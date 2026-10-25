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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Асен Василев: Да изберем човек, от който няма да ни е срам

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И който наистина ще бъде на място, добави той

Снимка: БНТ
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Лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев гласува на президентските избори в Хасково и заяви:

"Избирателната активност е изключително ниска към този момент, виждаме празни секции. Имаше опашка в тази секция, надявам се и в другите секции да започнат хората да се появяват и да гласуват. И най-важното е, следващите 5 години ще има човек, който ще ни представлява като държава. И сега е моментът да изберем човек, от който няма да ни е срам и който наистина ще бъде на място. Аз лично очаквам българските граждани да излязат и наистина да изберат президент на страната. Знаете, че това е една от ключовите длъжности, поне за две от правомощията."

#България избира президент #"Продължаваме промяната" #Асен Василев

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