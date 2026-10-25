Жена е включена в състава на СИК в Руенско без нейно съгласие

Жена от община Руен подаде жалба до Районната избирателна комисия в Бургас, след като установила, че е включена като заместник-председател на секционна избирателна комисия в село Топчийско, без да е предоставяла личните си данни за тази цел.

Жената е открила името си в публикуваните списъци на членовете на секционните комисии. Според нея става въпрос за нарушение на Закона за защита на личните данни.

От РИК – Бургас посочиха, че нямат правомощия да разглеждат подобни сигнали. Жалбата е адресирана и до Комисията за защита на личните данни, която е компетентният орган да се произнесе по случая.