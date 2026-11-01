Астън Вила изпусна победата срещу Фулъм след пропусната дузпа и нелеп автогол

Астън Вила и Фулъм завършиха наравно 1:1 в последния съботен двубой от деветия кръг на английската Висша лига. Домакините от Бирмингам имаха сериозни основания да съжаляват за изпуснатите две точки, след като пропуснаха дузпа през първото полувреме, а след почивката си отбелязаха автогол.

Възпитаниците на Унай Емери получиха отлична възможност да поведат още в 16-ата минута. Джон Макгин застана зад топката при изпълнение на 11-метров наказателен удар, но не успя да го превърне в попадение.

Въпреки пропуска Астън Вила продължи да търси път към противниковата врата и усилията на домакините дадоха резултат в 39-ата минута. Йохан Манзамби намери с хубаво подаване Николас Джаксън, който се възползва от възможността и откри резултата за 1:0.

Така бирмингамци се оттеглиха на почивката с минимална преднина, но след подновяването на играта не успяха да я съхранят.

В 64-ата минута се стигна до неприятен момент за вратаря на домакините Зион Сукузи, който изпрати топката в собствената си мрежа. Автоголът възстанови равенството и върна Фулъм в битката за точките.

Гостите дори имаха възможност да осъществят пълен обрат. В 80-ата минута Антони Робинсън отправи опасен удар, насочен близо до левия страничен стълб, но Сукузи демонстрира отличен рефлекс и предотврати второ попадение. По този начин стражът донякъде се реваншира за грешката си при изравнителния гол.

В заключителните минути Астън Вила отново потърси победата. Защитникът Пау Торес получи две възможности да се разпише с глава, но не успя да намери целта и резултатът остана непроменен.

Последният съдийски сигнал затвърди разочарованието за домакините, които не успяха да се възползват от преднината си и трябваше да се задоволят само с точка.

След равенството Астън Вила заема деветото място в класирането с актив от 12 точки, докато Фулъм е на 15-ата позиция с 9 пункта.